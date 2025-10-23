Hund vors Fahrrad gelaufen: 31-Jährige bei Unfall in Innsbruck verletzt, Polizei sucht Zeugen

Bereits am vergangenen Mittwoch war gegen 8.45 Uhr Früh in Innsbruck eine 31-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Bienerstraße kommend südöstlich der Viaduktbögen in Richtung Westen unterwegs. Gleichzeitig ging eine 26-Jährige mit ihrem angeleinten Hund durch die Unterführung bei der Bahnhaltestelle „Innsbruck Messe“.

Als die Hündin unmittelbar vor ihrer Halterin den Geh- und Radweg queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 31-Jährige kam dabei zu Sturz.