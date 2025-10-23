Hund vors Fahrrad gelaufen: 31-Jährige bei Unfall in Innsbruck verletzt, Polizei sucht Zeugen
Bereits am vergangenen Mittwoch war gegen 8.45 Uhr Früh in Innsbruck eine 31-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Bienerstraße kommend südöstlich der Viaduktbögen in Richtung Westen unterwegs. Gleichzeitig ging eine 26-Jährige mit ihrem angeleinten Hund durch die Unterführung bei der Bahnhaltestelle „Innsbruck Messe“.
Als die Hündin unmittelbar vor ihrer Halterin den Geh- und Radweg queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 31-Jährige kam dabei zu Sturz.
Vorerst wurden keine Verletzungen festgestellt. Die Beteiligten setzten ihre Wege fort, berichtet die Polizei. Erst über eine Woche später, am Donnerstag, verständigte die Fußgängerin die Polizei, dass sie beim Unfall verletzt wurde. Die Hundehalterin konnte ermittelt werden. Nun werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 059133/7591-100 in Verbindung zu setzen. (TT.com)