Bitterer Europacup-Abend: Niederlagen für Salzburg, Sturm und Rapid

Salzburg – Ferencvaros Budapest 2:3 (1:0)

Außenseiter Ferencvaros Budapest hat Salzburg am Donnerstag eine bittere Abfuhr in der Europa League erteilt. In der 3. Runde der Ligaphase feierte Ungarns Meister in Wals-Siezenheim nach 0:1-Rückstand noch einen 3:2-(1:0)-Sieg und sorgte dafür, dass die Bullen in der Fußball-Europa-League weiter ohne Punkt dastehen. Die frühe Führung durch Edmund Baidoo (13.) und ein von Alexander Schlager gehaltener Elfmeter (22.) waren angesichts zahlreicher defensiver Schnitzer letztlich ohne Wert.

Der Ex-Mattersburger Barnabas Varga (50.), Kristoffer Zachariassen (56.) und Bamidele Yusuf (58.) stellten die Partie innerhalb von neun Minuten auf den Kopf, der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Yorbe Vertessen (72.) kam zu spät. Nächster EL-Gegner sind am 6. November wieder zuhause die Go Ahead Eagles aus dem niederländischen Deventer, die am Donnerstag beim 2:1 gegen Aston Villa bereits den zweiten Sieg feierten.

Rapid – Fiorentina 0:3 (0:1)

Die Krise von Rapid hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer kassierten in der Fußball-Conference-League gegen Fiorentina eine 0:3-Heimniederlage und halten damit bei fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Nach Toren von Cher Ndour (9.), Edin Dzeko (48.) und Albert Gudmundsson (88.) stehen die Wiener nach zwei Ligaphasen-Partien noch ohne Punkt da, die Italiener haben bereits sechs Zähler auf dem Konto.

Celtic Glasgow – SK Sturm Graz

Meister Sturm Graz hat auswärts gegen Celtic Glasgow den Sieg aus der Hand gegeben und die zweite Niederlage im dritten Spiel der Europa-League-Ligaphase kassiert. Die Steirer mussten sich am Donnerstag beim schottischen Serienmeister trotz 1:0-Führung zur Halbzeit verdient mit 1:2 geschlagen geben. Während das Team von Trainer Brendan Rodgers mit dem ersten Erfolg das Punktekonto auf vier aufstockte, halten die Steirer von Jürgen Säumel weiter bei drei Zählern.

Tomi Horvat hatte den Bundesliga-Spitzenreiter mit einem traumhaften Distanzschuss ins Kreuzeck in Führung (15.) gebracht. Der schottische Tabellenzweite erarbeitete sich in der Folge ein deutliches Chancenplus und drehte die Begegnung durch Tore von Liam Scales (61.) und Benjamin Nygren (64.). In der Schlussphase sah der Grazer Tochi Chukwuani (70.) wegen eines Foulspiels noch die Rote Karte. Für Celtic war es der erste Erfolg im Europacup nach sieben sieglosen Partien.