Bitterer Europacup-Abend: Niederlagen für Salzburg, Sturm und Rapid
Salzburg – Ferencvaros Budapest 2:3 (1:0)
Außenseiter Ferencvaros Budapest hat Salzburg am Donnerstag eine bittere Abfuhr in der Europa League erteilt. In der 3. Runde der Ligaphase feierte Ungarns Meister in Wals-Siezenheim nach 0:1-Rückstand noch einen 3:2-(1:0)-Sieg und sorgte dafür, dass die Bullen in der Fußball-Europa-League weiter ohne Punkt dastehen. Die frühe Führung durch Edmund Baidoo (13.) und ein von Alexander Schlager gehaltener Elfmeter (22.) waren angesichts zahlreicher defensiver Schnitzer letztlich ohne Wert.
Der Ex-Mattersburger Barnabas Varga (50.), Kristoffer Zachariassen (56.) und Bamidele Yusuf (58.) stellten die Partie innerhalb von neun Minuten auf den Kopf, der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Yorbe Vertessen (72.) kam zu spät. Nächster EL-Gegner sind am 6. November wieder zuhause die Go Ahead Eagles aus dem niederländischen Deventer, die am Donnerstag beim 2:1 gegen Aston Villa bereits den zweiten Sieg feierten.
Rapid – Fiorentina 0:3 (0:1)
Die Krise von Rapid hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer kassierten in der Fußball-Conference-League gegen Fiorentina eine 0:3-Heimniederlage und halten damit bei fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Nach Toren von Cher Ndour (9.), Edin Dzeko (48.) und Albert Gudmundsson (88.) stehen die Wiener nach zwei Ligaphasen-Partien noch ohne Punkt da, die Italiener haben bereits sechs Zähler auf dem Konto.
Celtic Glasgow – SK Sturm Graz
Meister Sturm Graz hat auswärts gegen Celtic Glasgow den Sieg aus der Hand gegeben und die zweite Niederlage im dritten Spiel der Europa-League-Ligaphase kassiert. Die Steirer mussten sich am Donnerstag beim schottischen Serienmeister trotz 1:0-Führung zur Halbzeit verdient mit 1:2 geschlagen geben. Während das Team von Trainer Brendan Rodgers mit dem ersten Erfolg das Punktekonto auf vier aufstockte, halten die Steirer von Jürgen Säumel weiter bei drei Zählern.
Tomi Horvat hatte den Bundesliga-Spitzenreiter mit einem traumhaften Distanzschuss ins Kreuzeck in Führung (15.) gebracht. Der schottische Tabellenzweite erarbeitete sich in der Folge ein deutliches Chancenplus und drehte die Begegnung durch Tore von Liam Scales (61.) und Benjamin Nygren (64.). In der Schlussphase sah der Grazer Tochi Chukwuani (70.) wegen eines Foulspiels noch die Rote Karte. Für Celtic war es der erste Erfolg im Europacup nach sieben sieglosen Partien.
Arnautovic verletzte sich bei Roter-Stern-Niederlage
ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich bei der Europa-League-Niederlage von Roter Stern Belgrad bei Sporting Braga verletzt. Der 36-Jährige musste am Donnerstag beim 0:2 (0:1) des serbischen Fußball-Meisters in Portugal in der 37. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Zuvor war er von einem Braga-Verteidiger mit dem Knie am linken Oberschenkel getroffen worden.
Arnautovic lag mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt von zwei Betreuern, ohne sein linkes Bein zu belasten, vom Rasen humpelte. Für Roter Stern Belgrad war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der EL-Ligaphase, Sporting Braga ist hingegen makellos. Das ÖFB-Team absolviert seine Entscheidungsspiele in der WM-Qualifikation am 15. November auf Zypern und drei Tage später in Wien gegen Bosnien-Herzegowina.