Holzscheite und Teppich fingen beim Einheizen Feuer: 83-Jähriger in Ötztal-Bahnhof verletzt

Ötztal-Bahnhof – Am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ist in einem Einfamilienhaus in Ötztal-Bahnhof ein Brand ausgebrochen. Ein 83-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Das Feuer entstand, als der Mann den Ofen im ersten Stock des Hauses anfeuern wollte. Dabei fiel ihm ein brennendes Holzscheit aus dem Ofen und auf einen Teppich. Auch weitere Holzscheite fingen Feuer.

Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden, Rauch hatte sich jedoch im ganzen Stock verbreitet.