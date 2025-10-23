Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung
Holzscheite und Teppich fingen beim Einheizen Feuer: 83-Jähriger in Ötztal-Bahnhof verletzt
Rauch drang aus dem Wohnhaus.
© TT/Liebl
Ötztal-Bahnhof – Am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ist in einem Einfamilienhaus in Ötztal-Bahnhof ein Brand ausgebrochen. Ein 83-jähriger Mann wurde dabei verletzt.
Das Feuer entstand, als der Mann den Ofen im ersten Stock des Hauses anfeuern wollte. Dabei fiel ihm ein brennendes Holzscheit aus dem Ofen und auf einen Teppich. Auch weitere Holzscheite fingen Feuer.
Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden, Rauch hatte sich jedoch im ganzen Stock verbreitet.
Der 83-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Zams gebracht.