Kitzbüheler Adler kassieren knappe Derby-Pleite bei den Zeller Eisbären

Zell am See – Die Adler Kitzbühel mussten sich am Donnerstag im Derby gegen die Zeller Eisbären ganz knapp mit 2:3 geschlagen geben. Vor über 2000 Fans behielt nach 60 Minuten eine effizientere Mannschaft aus Zell die Überhand, obwohl die Adler im ersten Drittel sogar in Führung gingen.

Wieder einmal zeigten die Kitzbüheler, dass sie Schnellstarter sind. Nach Vorarbeit von Lenz Moosbrugger und Clemens Krainz verwandelte Matic Podlipnik in der fünften Minute die erste richtig gute Chance zur Führung für die Adler. Diese hielt bis Minute 15, als der Zeller Topscorer Tim Coffman zum 1:1 traf. Nach den ersten 20 Minuten blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Im zweiten Drittel kamen die Eisbären immer wieder zu Umschaltsituationen und erzielten in der 30. Minute das 2:1 durch Blaz Tomazevic. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts netzte Maximilian Wilfan (37.) zum 3:1 ein.

Im dritten Spielabschnitt änderte sich nicht viel. Es blieb weiterhin ein offener Schlagabtausch. Für eine spannende Schlussphase sorgte dann Yoan Loshing. Er setzte nach einer Doppelchance der Adler ein weiteres Mal nach und verkürzte in der 53. Minute auf 3:2. Am Ende warfen die Tiroler alles nach vorne, nahmen Torhüter McCollum vom Eis. Der Ausgleichstreffer sollte allerdings nicht gelingen. Damit gewann die effizientere Mannschaft aus Zell am See das Spiel. Denn in der Torschussstatistik lagen die Kitzbüheler am Ende mit 41:31 voran.

„Ich denke, insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten unsere Chancen, aber sie haben gut gespielt und unsere Fehler ausgenutzt. Wir müssen einfach defensiv ein besseres Spiel zeigen“, fasste Yoan Loshing die Partie zusammen.