Merz: EU-Gipfel beschließt Unterzeichnung von Mercosur

Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs nach Angaben von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz darauf verständigt, das Mercosur-Handelsabkommen im Dezember zu unterzeichnen. "Wir haben darüber abgestimmt", sagte März am Donnerstagabend. "Die Staats- und Regierungschefs haben die ständigen Vertreter autorisiert, die endgültige Fassung am 19. Dezember zu unterzeichnen. Der Weg ist frei für Mercosur."

Der französische Präsident Emmanuel Macron äußerte sich vorsichtiger. Es sei noch zu früh, um eine endgültige Stellungnahme Frankreichs zum geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur abzugeben, aber es würden Schritte in die richtige Richtung unternommen, sagte Macron. Frankreich, das sich bisher lautstark gegen das Abkommen ausgesprochen hatte, zeigte sich ermutigt durch eine vorgeschlagene Schutzklausel und eine bessere Kontrolle von Lebensmitteln, die in die Europäische Union eingeführt werden. "Heute wartet die französische Regierung wie die anderen auch auf Antworten. Aber all dies geht in die richtige Richtung, um die am stärksten exponierten Sektoren und auch die europäischen Verbraucher zu schützen", sagte Macron.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verwies nach dem Gipfel auf den aufrechten Parlamentsbeschluss in Österreich, "der mich natürlich bindet". Wenn über Mercosur derzeit abgestimmt werden würde, könne er nicht anders, als mit "Nein" zu stimmen, so der Bundeskanzler gegenüber Journalisten. Dies müsse das Parlament entscheiden.

Um das Freihandelsabkommen der EU mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay wird bereits seit über 25 Jahren gerungen. Seit einigen Jahren sind die Verhandlungen mit den Südamerikanern abgeschlossen, das Abkommen ist aber noch nicht ratifiziert. Aus einer Reihe von Mitgliedstaaten, vor allem aus Frankreich, kommt weiterhin laute Kritik an dem Vertrag. Die deutsche Bundesregierung und die deutsche Industrie drängen hingegen auf die Ratifizierung.

Die EU-Kommission hatte Anfang September den von Juristen überprüften Text verabschiedet und den 27 Mitgliedsländern vorgelegt. Für die Ratifizierung braucht es eine Mehrheit unter den 27 EU-Staaten, die es laut Merz nun gibt. Das Europäische Parlament muss dem Text ebenfalls noch zustimmen, sagte Merz weiter. "Aber ich gehe davon aus, dass das dann auch in kürzester Zeit stattfindet."