Starmer fordert Waffen mit größerer Reichweite für Ukraine

Der britische Premierminister Keir Starmer will die Verbündeten der Ukraine aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite zu liefern. Das Land müsse vor dem Winter in eine möglichst starke Position gebracht werden, hieß es in einer Mitteilung der britischen Regierung vor einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in London.

Dazu gehöre, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Verteidigung der Ukraine freizumachen und mehr Waffen mit großer Reichweite bereitzustellen.

Zu dem Treffen am Nachmittag im britischen Außenministerium werden neben Starmer der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der niederländische Regierungschef Dick Schoof erwartet. Etwa 20 weitere Staats- und Regierungschefs wollen virtuell an der Sitzung teilnehmen, hieß es weiter.

Der Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, müsse erhöht werden, sagte Starmer der Mitteilung zufolge. "Immer wieder bieten wir Putin die Gelegenheit, seine sinnlose Invasion zu beenden, das Töten zu stoppen und seine Truppen zurückzurufen – doch er weist diese Vorschläge und jede Chance auf Frieden immer wieder zurück", so der britische Premier.

Beraten werden soll den Angaben nach auch darüber, wie die Energie-Infrastruktur der Ukraine besser vor der systematischen Zerstörung durch Russland geschützt werden kann.