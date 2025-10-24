- Überblick
Kommentar
Europa bleibt ein Leichtgewicht
Kommentarvon Christian Jentsch
Neben den USA hat auch Europa wieder neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Doch darüber hinaus fällt der EU nicht viel ein. Die Suche nach Frieden überlässt man lieber US-Präsident Trump. Da geht man lieber in Deckung.
