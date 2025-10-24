Kommentar

Europa bleibt ein Leichtgewicht

Christian Jentsch

Kommentarvon Christian Jentsch

Neben den USA hat auch Europa wieder neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Doch darüber hinaus fällt der EU nicht viel ein. Die Suche nach Frieden überlässt man lieber US-Präsident Trump. Da geht man lieber in Deckung.