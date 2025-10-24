Mehrstündige Sperre

Arlbergtunnel gesperrt: Darum müssen Autofahrer am Samstag über den Pass ausweichen

Der Arlbergstraßentunnel wird am Samstag für eine Großübung gesperrt.
© TT/ Liebl

Am Samstag findet eine Großübung im Arlbergstraßentunnel statt. Das kommt auf die Autofahrer zu.

