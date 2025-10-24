Heimspiel zum Weltcup-Auftakt
Vom Weltmeister bis zur Debütantin: So stehen die Chancen der acht Tiroler in Sölden
Im Vorjahr überraschte Raphael Haaser auf dem Rettenbachferner mit Rang sieben. Knapp vier Monate später carvte der Mauracher bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm zu Riesentorlauf-Gold.
© gepa/Steiner
Angeführt von Ski-Weltmeister Raphael Haaser, blicken jede Menge Tiroler SkirennfahrerInnen dem Saisonauftakt am Rettenbachferner entgegen. Die Damen sind dabei zumindest zahlenmäßig im Vorteil.