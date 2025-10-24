Hochwasserschutz an der Isel: Finale Bauphase gestartet, Iselsteg wird erneuert

In Lienz laufen seit Oktober die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt des Hochwasserschutzprojektes an der Isel. Der rechte Iselweg soll noch heuer wieder begehbar sein, während der Iselsteg bis Frühjahr 2026 gesperrt bleibt und komplett neu errichtet wird.

Lienz – Die Stadt Lienz nutzt die aktuelle Niedrigwasserphase der Isel für den finalen Bauabschnitt des umfangreichen Hochwasserschutzprojektes. Die Arbeiten konzentrieren sich derzeit auf den Bereich des rechten Iselwegs, der laut Planung noch vor Jahresende wieder freigegeben werden soll.

Gesperrt wird ab dem 10. November 2025 der Iselsteg – und zwar bis zum Frühjahr 2026. Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt über die Pfarrbrücke, den rechten Iselweg in die Schulgasse bzw. über die Spitalsbrücke und den Südtirolerplatz in die Muchargasse.