Auto prallte frontal gegen Wohnmobil: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Fernpassstraße

Ein Autofahrer musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem Wohnmobil. Beide Lenker und zwei Insassen wurden verletzt.

Bichlbach – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Bichlbach. Ein 43-jähriger Deutscher war gegen 19.40 Uhr mit seinem Wohnmobil in Richtung Deutschland unterwegs. Laut Zeugen überholte ein kleiner weißer Pkw trotz Sperrlinie das Wohnmobil.

Zur selben Zeit fuhr ein ebenfalls 43-jähriger Deutscher mit seinem Auto von Reutte Richtung Fernpass und überholte ein Fahrzeug. „Der Pkw-Lenker musste dem weißen Pkw ausweichen, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Wohnmobil“, berichtete die Polizei.

Straße komplett gesperrt

Der 43-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Rippen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils, seine Frau und seine elfjährige Tochter wurden leicht verletzt, der zehnjährige Sohn blieb unverletzt. Die Familie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Reutte gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fernpassstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr komplett gesperrt.

Zeugenaufruf