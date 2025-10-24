Langes Warten ist vorbei: Sanierung der Hangbrücke Wiesberg geht ins Finale

Die Tiroler Straße zwischen Pians und Strengen ist ab kommenden Freitag wieder befahrbar. Die monatelangen Sanierungsarbeiten gehen in die Schlussphase.

Strengen, Pians - Die Hangbrücke Wiesberg zwischen Pians und Strengen wird nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten ab Freitag, 31. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben. Das 160 Meter lange Bauwerk, auch als Goidingerbrücke bekannt, war zuletzt seit Mitte Oktober komplett gesperrt. Bis Ende November werden noch Restarbeiten durchgeführt, während dieser Zeit ist die Brücke einspurig im Gegenverkehr mit Ampelregelung befahrbar.

Die über 60 Jahre alte Brücke musste aufgrund altersbedingter Schäden umfassend saniert werden. Die Arbeiten begannen bereits im März und erforderten mehrere Phasen mit Totalsperren - zuletzt von 13. bis 31. Oktober. Während der gesamten Bauzeit war eine Umfahrung über die S16 Arlberg Schnellstraße eingerichtet.