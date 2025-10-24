Weltcupsiegerin und Ex-ÖSV-Athlet im Babyglück: Zwillinge im Anmarsch

„Es liegt noch ein Stück vor uns, aber wenn alles gut geht, werden wir in diesem Winter eine vierköpfige Familie sein. Drückt uns die Daumen!“ Mit diesen Worten verkündete die ehemalige Spitzen-Biathletin Mari Eder auf Instagram ihr Babyglück. Die zweifache Weltcupsiegerin und ihr Ehemann Benjamin, der für den ÖSV im Biathlon-Weltcup-Einsatz war, erwarten Zwillinge.

Die 37-Jährige startete ihre Karriere auf der großen Weltcupbühne als Mari Laukkanen. Im Juli 2018 gab sie ihrem Benjamin das Ja-Wort und legte ihren Mädchennamen ab. Das Karriereende bei der Finnin erfolgte erst vor zwei Jahren. Damals hatte sie mit Herzproblemen zu kämpfen, die sie erst nach dem Rücktritt öffentlich machte.