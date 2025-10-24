1959–2025

Trauer um Soft-Cell-Star: „Tainted Love“-Musiker Dave Ball gestorben

Dave Ball war Teil der Band Soft Cell und erschuf mit „Tainted Love“ einen Welthit. Jetzt ist der Musiker gestorben.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.