Abrissarbeiten am Innsbrucker Hauptbahnhof gestartet: ÖBB schaffen Platz für Mega-Umbau

Breitere Bahnsteige, neue Schienen, Wartungs- und Instandhaltungszentrum für den BBT, Rad- und Fußwegunterführung: Um in Innsbruck Platz für all diese Vorhaben zu schaffen, beginnen die ÖBB mit weitreichenden Abbrucharbeiten zwischen Haupt- und Frachtenbahnhof. Ein Überblick.