Gewaltige Dimensionen
Abrissarbeiten am Innsbrucker Hauptbahnhof gestartet: ÖBB schaffen Platz für Mega-Umbau
Bevor Gleise und Bahnsteige – und die geplante Unterführung – neu errichtet werden können, müssen die ÖBB unter anderem Lager- und Manipulationsflächen freibekommen.
Breitere Bahnsteige, neue Schienen, Wartungs- und Instandhaltungszentrum für den BBT, Rad- und Fußwegunterführung: Um in Innsbruck Platz für all diese Vorhaben zu schaffen, beginnen die ÖBB mit weitreichenden Abbrucharbeiten zwischen Haupt- und Frachtenbahnhof. Ein Überblick.