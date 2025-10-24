Gewaltige Dimensionen

Abrissarbeiten am Innsbrucker Hauptbahnhof gestartet: ÖBB schaffen Platz für Mega-Umbau

Bevor Gleise und Bahnsteige – und die geplante Unterführung – neu errichtet werden können, müssen die ÖBB unter anderem Lager- und Manipulationsflächen freibekommen.
© ÖBB/Gasser-Mair
Von Michael Domanig

Breitere Bahnsteige, neue Schienen, Wartungs- und Instandhaltungszentrum für den BBT, Rad- und Fußwegunterführung: Um in Innsbruck Platz für all diese Vorhaben zu schaffen, beginnen die ÖBB mit weitreichenden Abbrucharbeiten zwischen Haupt- und Frachtenbahnhof. Ein Überblick.

