Nachwehen des Polizeieinsatzes
Rechtswidriger Einsatz am Peršmanhof: Betreiber fordern Entschuldigung
Die Polizeiaktion gegen ein Antifa-Camp an der Gedenkstätte Peršmanhof am 27. Juli war in vielerlei Hinsicht rechtswidrig. Vereinsobmann Markus Gönitzer weist Versuche zurück, das Museum und Antifa-Camp zu trennen.
© Verein Peršmanhof, APA/Hochmuth
Der Gedenkstätten-Verein und die Betreiber des Antifa-Camps loben den Bericht der Untersuchungskommission. Sie vermissen aber eine Entschuldigung von Innenminister Karner und kritisieren die Kärntner ÖVP und FPÖ.