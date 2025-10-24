Kalter Start in die Herbstferien: Tief „Joshua“ treibt die Schneefallgrenze weiter nach unten

Das massive Sturmtief „Joshua“ sorgte bereits in den vergangenen Tagen für Wettereinbruch und Chaos in Teilen Deutschlands. Auch an Tirol zog das Tiefdruckgebiet von der Nordsee ausgehend nicht spurlos vorüber. Kälte und Schauer bestimmen weiterhin die nächsten Tage rund um den Nationalfeiertag und Ferienbeginn.