Es bleibt kühl
Kalter Start in die Herbstferien: Tief „Joshua“ treibt die Schneefallgrenze weiter nach unten
Im Tal herrscht vielerorts noch typische Herbststimmung – auch in Innsbruck, wie von Leserin Monika Schreyer festgehalten. Weiter oben, etwa am Penkenjoch bei TT-Leserin Christina Kröll, hat sich allerdings bereits der Winter angekündigt.
© Leserfotos: Monika Schreyer, Christina Kröll
Das massive Sturmtief „Joshua“ sorgte bereits in den vergangenen Tagen für Wettereinbruch und Chaos in Teilen Deutschlands. Auch an Tirol zog das Tiefdruckgebiet von der Nordsee ausgehend nicht spurlos vorüber. Kälte und Schauer bestimmen weiterhin die nächsten Tage rund um den Nationalfeiertag und Ferienbeginn.