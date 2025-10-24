Die besten Bilder
Alexander Eder begeisterte bei exklusivem Konzert im „Life Radio“-Studio
Die Tickets für das exklusive Mini-Konzert gab es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Auch TT-LeserInnen konnten 2x2 Tickets ergattern.
© Life Radio Tirol
Vor wenigen glücklichen GewinnerInnen trat am Donnerstagabend Chartstürmer Alexander Eder mit seiner Band auf. Der Niederösterreicher heizte im Studio von „Life Radio Tirol“ in Innsbruck ein und nahm sich danach noch viel Zeit für Autogramme und Fotos. Wir haben die besten Bilder vom Studio-Gig.