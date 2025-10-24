„Kleines Aneurysma“: Kim Kardashian enthüllt belastende Diagnose
Der Reality-Star nennt Stress als mögliche Ursache für die Erkrankung.
Los Angeles – Reality-Star Kim Kardashian (45) enthüllt in der Serie „The Kardashians“ eine belastende Diagnose: Es sei ein „kleines Aneurysma“ in ihrem Gehirn entdeckt worden, teilte die vierfache Mutter in einem Teaser für die siebte Staffel mit. Die Ärzte hätten als möglichen Grund dafür Stress genannt. Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich reißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.
Einen Auslöser von Stress sieht Kardashian in ihrem Ex-Mann Kanye West, der in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auffiel. Als Mutter setze sie alles daran, ihre Kinder zu beschützen und von schlechtem Verhalten abzuschirmen.