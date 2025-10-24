„Kleines Aneurysma“: Kim Kardashian enthüllt belastende Diagnose

Los Angeles – Reality-Star Kim Kardashian (45) enthüllt in der Serie „The Kardashians“ eine belastende Diagnose: Es sei ein „kleines Aneurysma“ in ihrem Gehirn entdeckt worden, teilte die vierfache Mutter in einem Teaser für die siebte Staffel mit. Die Ärzte hätten als möglichen Grund dafür Stress genannt. Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich reißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.