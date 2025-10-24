Der Herbstkälte trotzen: Diese Schwimmbäder und Saunen haben in Tirol offen

Der erste Schnee schreit es von den Bergen: Langsam aber sicher schleicht sich der Winter an. Für alle, denen der Start in die Herbstferien zu frisch ausfällt, stehen die Pforten zahlreicher öffentlicher Hallenbäder und Saunen offen. Ein Überblick über jene Orte in Tirol, an denen es auch bei sinkenden Temperaturen wohlig warm bleibt.