Der Kampf um Tirols schiachste Zimmerpflanze ist noch nicht vorbei

Eine weitere Woche des Gewinnspiels „Tirols schiachste Zimmerpflanze“ ist vergangen und wir suchen noch bis Anfang November die traurigsten, schrägsten und bemitleidenswertesten Gewächse in euren Wohnräumen. Einige der hochgeladenen Bilder von dieser Woche haben wir herausgepickt. Dabei konnten wir uns den ein oder anderen Kommentar nicht verkneifen.

Auch diese Woche haben die TT-LeserInnen gezeigt, dass bei ihrem grünen Daumen Luft nach oben besteht. Bereits 260 Tirolerinnen und Tiroler haben mitgemacht und ihre botanischen Sorgenkinder in der Bildergalerie hochgeladen. Wir sind davon überzeugt, dass Tirol noch mehr pflanzliche Schandflecken zu bieten hat. Mitmachen zahlt sich aus: Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine der Gärtnerei Seidemann im Wert von je 200 Euro.

Das entzückende „With Love“-Schild versucht vergeblich, das graue Topfgeschöpf etwas aufzupäppeln. © Verena G

„Die Blume lebt tatsächlich noch. Sie sieht im Herbst/Winter immer so aus, treibt im Frühjahr neu aus und bekommt wunderschöne rosa Blüten. ,With love‘ - kümmer ich mich deshalb auch im Winter drum und hoffe auf bessere Zeiten ...“ Damit beschreibt Verena G die wirklich traurige Pflanze in ihrem Wohnzimmer, die wohl nur im Winterschlaf zu sein scheint. Uns würde wirklich brennend interessieren, wie die angebliche Auferstehung dieses Exemplars im Frühjahr aussieht.

„I will survive“ lautet die Beschreibung dieses entzückenden Wesens in der TT-Bildergalerie. © Cornelia Lechner

Klein, aber oho. Naja, oder fast. Dass dieses winzige botanische Wunderwerk „survived“, ist sich Cornelia Lechner aus Zirl sicher. Auch wenn die Pflanze so scheint, als hätte sie sich selbst bereits aufgegeben – ihre Besitzerin hat das noch lange nicht. Wir drücken mit Cornelia die Daumen und hoffen, dass die Pflanze wirklich überlebt, und wer weiß: Vielleicht feiern ihre goldenen Zeiten bald ein Comeback?

© Mark Schouten

Geschätzte KollegInnen der Landespolizeidirektion Innsbruck: Besteht die Möglichkeit, dass dieses Gewächs bei unzumutbaren Bedingungen zu lange im Verhör festgehalten wurde? Zumindest scheint es so, als hätte es wortwörtlich Wurzeln bei euch geschlagen. Anfang und Ende lassen sich kaum rekonstruieren.

Mit liebevoll zugeschnittenen Bananen ist Martinas Bananentraum-Baum der Picasso unter den Topfpflanzen. © Martina Siess

Martina Siess aus Ried im Oberinntal hat bei ihrem Bananenbaum ein bisschen getrickst. Mit selbst aufgeklebten Bananen versucht sie die Pflanze daran zu erinnern, was sie eigentlich sein sollte. Vielleicht hilft es ja, wenn sie nur selbst fest daran glaubt. Ihrer Meinung nach könnten andere glauben, die Pflanze sei hässlich. Für sie ist sie aber viel mehr, nämlich „modern art“. Wir hingegen beneiden Martina um ihre Kreativität und sind schon gespannt, wann die ersten echten Bananen wachsen.

© Stefan Telfner

„Minimalistisches Statement! Die völlig unnötige Last der Blätter abgeworfen – grün ist zu bürgerlich. Sie präsentiert stolz ihre orangefarbenen Früchte. Als kahles Gerippe beweist sie, wie anspruchslos sie ist. Wer an Pflegefehler denkt, ist ein Schelm.“ Stefan Telfner aus Wörgl hat seinen Foto-Upload auf den Punkt gebracht. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Ästegewächs ist mit seinen orangen Bällen ein echter Hingucker in womöglich jedem Wohnzimmer.

Mitmachen und Gutschein gewinnen

Eure Zimmerpflanze war in der kurzen Vorschau nicht dabei? Keine Sorge, das heißt nicht, dass eure Gewächse nicht schiach genug sind. Das Gewinnspiel läuft noch bis 3. November. Wir sind gespannt, welche unvollkommenen Geschöpfe ihr noch aus den Ärmeln schüttelt.