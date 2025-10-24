Löst er die Riesentorlauf-Misere? Ein Tiroler soll die ÖSV-Damen an die Spitze führen

Er begleitete schon Niki Hosp in den Weltcup, schaute Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayr auf die Beine und arbeitete zuletzt mit Alexis Pinturault. Warum sich der Berwanger Martin Sprenger den Job als Trainer der ÖSV-Riesentorläuferinnen übernommen hat und was der 55-Jährige vorhat.