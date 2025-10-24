Trainierte schon Superstars
Löst er die Riesentorlauf-Misere? Ein Tiroler soll die ÖSV-Damen an die Spitze führen
Martin Sprenger war bereits 13 Jahre beim ÖSV-Team, jetzt kehrt er zurück.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Er begleitete schon Niki Hosp in den Weltcup, schaute Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayr auf die Beine und arbeitete zuletzt mit Alexis Pinturault. Warum sich der Berwanger Martin Sprenger den Job als Trainer der ÖSV-Riesentorläuferinnen übernommen hat und was der 55-Jährige vorhat.