„Strukturelle Neuorganisation“
Nach Aufarbeitung von „Pflegefehler“: Personelle Umbrüche in Wattener Pflegeheim
Kehrt jetzt wieder Ruhe ein? Das 2017 eröffnete „Haus am Kirchfeld“ (Bild) und das „Haus Salurn“ werden künftig unter einem Dach geführt.
© Michael Domanig
Die Marktgemeinde Wattens hat sich von der bisherigen Pflegedienst- und Wirtschaftsleitung im „Haus am Kirchfeld“ getrennt. Dies sei die Konsequenz aus der Aufarbeitung eines Pflegefehlers. Gemeinde und Planungsverband kündigen nun eine noch engere Zusammenarbeit an – und treten angeblichen „Falschmeldungen“ entgegen.