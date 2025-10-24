Nach Aufarbeitung von „Pflegefehler“: Personelle Umbrüche in Wattener Pflegeheim

Die Marktgemeinde Wattens hat sich von der bisherigen Pflegedienst- und Wirtschaftsleitung im „Haus am Kirchfeld“ getrennt. Dies sei die Konsequenz aus der Aufarbeitung eines Pflegefehlers. Gemeinde und Planungsverband kündigen nun eine noch engere Zusammenarbeit an – und treten angeblichen „Falschmeldungen“ entgegen.