Benefizkonzert in Ried sammelt 9000 Euro für gehörlose Kinder in Nepal

50 Kinder können Dank der Arbeit des Vereins CoIN.EV wieder hören. In Ried wurden 9000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Ried i. O. – Die Chorgemeinschaft „Just for Fun“ aus Ried veranstaltete am 11. Oktober unter der Leitung von Ruth Mangott ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche Ried. Gemeinsam mit dem Ensemble „Quart.Fiss" und jungen Musikern der Familie Patscheider spielte der Chor zugunsten gehörloser Kinder in Nepal.

Der Erlös kommt dem Verein CoIN.EV zugute, der sich seit über zehn Jahren für gehörbeeinträchtigte Kinder in Nepal einsetzt. Vereinsobmann Heinrich Ferschmann berichtete vor dem voll besetzten Kirchenraum über die Arbeit der Organisation. Der Verein ermöglicht gehörlosen Kindern bis drei Jahre durch Cochlea-Implantate den Zugang zu Bildung. Bisher konnten 50 Kinder operiert werden. Die Kosten pro Operation belaufen sich auf 16.000 Euro inklusive Nachbehandlung.