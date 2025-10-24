Über 500 Kinder entdecken Energiezukunft im schwimmenden Labyrinth am Achensee

Auf einem Schiff der Achenseeschifffahrt lernten vergangene Woche mehr als 500 Volksschulkinder spielerisch alles über erneuerbare Energien. Die TIWAG bot mit einem interaktiven Holzlabyrinth eine ungewöhnliche Lernumgebung für Klimaschutz und Energiewende.

Ein Labyrinth aus Holzmodulen, knifflige Aufgaben und ein schwimmendes Klassenzimmer: Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG setzte vom 20. bis 24. Oktober auf dem Achensee ein besonderes Bildungsprojekt um. Mehr als 500 Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren erkundeten auf einem Schiff der Achenseeschifffahrt das "Lern-Erlebnis-Labyrinth" und erfuhren dabei Wissenswertes über Wasserkraft, erneuerbare Energien und Klimaschutz.

Urkunde zum Abschluss

"Mit dem Lern-Erlebnis-Labyrinth möchten wir Begeisterung für Energie und Umwelt wecken und gleichzeitig das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen der Energiewende stärken", erklärt Vorstandsdirektor Michael Kraxner. "Gerade junge Menschen können durch solche Initiativen lernen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zur Energieautonomie Tirols beizutragen."

Projektbetreuerin Nadja Elmer (l.) und ASG-Geschäftsführer Dieter Schmid (r.) freuten sich u.a. über den Besuch der vierten Klassen der Volksschule Eben, die mit ihren Lehrerinnen Veronika Meindl und Simone Kaspurz an Bord der MS Tirol gekommen waren. Die Kids – hier vertreten durch Viola Paregger, Alma Klingler, Sofia Kefalas, Finn Nachtschatt und David Gabriel-Friesinger (v.li.) – entpuppten sich im Lern-Erlebnis-Labyrinth schnell als Wiffzacks © MARTIN VANDORY

Der Achensee bot sich als Veranstaltungsort an, da dort seit über 100 Jahren im Achenseekraftwerk in Jenbach Energie aus Wasserkraft gewonnen wird. Die Organisation und didaktische Begleitung übernahm Elmer Event Consulting OG.

Jeweils zwei Schulklassen konnten gleichzeitig auf Entdeckungsreise gehen. In kleinen Teams lösten die Kinder verschiedene Aufgaben, bevor nach rund 50 Minuten die gemeinsame Auflösung erfolgte. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde.