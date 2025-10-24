Schwerer Skiunfall am Stubaier Gletscher: 20-jähriger Belgier prallt gegen Felsen

Ein 20-jähriger Skifahrer aus Belgien ist am Freitag am Stubaier Gletscher schwer verunglückt. Der junge Mann verließ die markierte Piste, stürzte über eingeschneite Felsblöcke.

Am Freitag gegen 11.40 Uhr war ein 20-jähriger Belgier auf der blau markierten Piste Nr. 7 „Daunferner“ im Skigebiet der Stubaier Gletscherbahnen in Neustift im Stubaital talwärts unterwegs. Kurz vor der Talstation der 6er-Sesselbahn „Rotadl“ geriet er über den rechten Pistenrand hinaus ins freie Gelände.

Nach rund fünf Metern kollidierte der Skifahrer, der keinen Helm trug, mit mehreren eingeschneiten Felsblöcken, überschlug sich und prallte erneut mit dem Kopf gegen Felsen. Ein zufällig vorbeikommender Wintersportler bemerkte den regungslos liegenden Mann, leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.