Bei Baggerbergung im Defereggental weiterer Arbeitsunfall: 41-Jähriger schwer verletzt

Bei Bergungsarbeiten in schwierigem Gelände ist am Freitagnachmittag ein 41-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann wurde beim Ausbau eines Tanks zwischen diesem und dem Baggerarm eingeklemmt.

Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr war ein 41-jähriger Österreicher im Bereich der sogenannten „Bloshütte“ in Hopfgarten im Defereggen mit der Bergung eines am Montag abgestürzten Radbaggers beschäftigt. Ein 22-Jähriger war beim Rückwärtsfahren 100 Meter abgestürzt und dabei verletzt worden.

Am Freitag sollte nun das schwerbeschädigte Fahrzeug in Einzelteile zerlegt und mithilfe einer Seilwinde geborgen werden.

Während des Ausbaus des Treibstofftanks geriet dieser ins Rutschen, wobei der Arbeiter zwischen dem Tank und dem Baggerarm eingeklemmt wurde. Seine Kollegen reagierten sofort und setzten den Notruf ab.