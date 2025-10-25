Kiew erneut mit ballistischen Raketen angegriffen

Das russische Militär hat in der Nacht auf Samstag erneut Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zudem seien im Ostteil der Dreimillionenstadt mehrere Brände ausgebrochen. Inoffiziellen Informationen zufolge sind dort befindliche Heizkraftwerke erneut das Ziel der Attacke gewesen.