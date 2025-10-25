- Überblick
Wann startet FlixTrain?
FlixBus-Gründer: „Haben keine Angst vor den Staatsbahnen“
FlixBus wurde zum größten Fernbus-Anbieter in Europa.
© FlixMobility
Von Alois Vahrner
Daniel Krauss kündigt weitere Offensive bei Buslinien und auch im Bahnverkehr an.
