Kommentar
Nicht die Unschuldigen büßen lassen
Kommentarvon Matthias Christler
Die Enthüllungen um den SOS-Kinderdorf-Gründer Gmeiner sind schmerzhaft, aber die Debatte um sein Vermächtnis ist notwendig. Zu lange hat man sich von einer scheinbar heilen Fassade blenden lassen.
