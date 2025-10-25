Ende der Begutachtung
Kopftuchverbot: Mehr Kritik als Zustimmung in Stellungnahmen zu Gesetzesentwurf
Schülerinnen mit Kopftuch in einer Schule in Wien-Hernals. Das geplante Verbot soll für Mädchen bis zur 8. Schulstufe - also bis zur 4. Klasse Mittelschule oder Gymnasium - gelten.
© APA/Neubauer
Über 600 Stellungnahmen sind zum Entwurf des geplanten Kopftuchverbots für Mädchen bis zur achten Schulstufe eingegangen. Die Befürchtung, dass das Gesetz vor dem Verfassungsgericht nicht hält, äußern mehrere Experten.