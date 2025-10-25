Zeiger vor oder zurück? Warum die Uhr am Sonntag wieder umgestellt wird

Am Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht – aber in welche Richtung? Und wie lange noch? Was es zur Zeitumstellung zu wissen gibt.

Innsbruck – Alle halbe Jahre wieder wird in Europa an den Uhren gedreht – von der Winter- auf die Sommerzeit und wieder retour. Und alle halbe Jahre wieder fragen sich viele: „Darf ich eine Stunde länger schlafen – oder wird die Nacht um eine Stunde kürzer?“ Und wie lange wird es die Zeitumstellung überhaupt noch geben? Fragen über Fragen – wir haben nach Antworten gesucht: