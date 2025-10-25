Lohnschere weit offen: Tirolerinnen arbeiten bis Jahresende „gratis“

Frauen verdienen in Tirol aktuell 18,6 Prozent weniger als Männer. Statistisch betrachtet arbeiten sie ab dem 25. Oktober daher umsonst bis zum Jahresschluss. Bundesweit liegt Tirol im hinteren Drittel, was die gleiche Bezahlung angeht. ÖGB und SPÖ Frauen drängen einmal mehr auf Gerechtigkeit.