Equal Pay Day

Lohnschere weit offen: Tirolerinnen arbeiten bis Jahresende „gratis“

Der Tiroler Equal Pay Day, ab dem Frauen statistisch bis Jahresende „gratis“ arbeiten, ist heuer der 25. Oktober.
© iStockphoto

Frauen verdienen in Tirol aktuell 18,6 Prozent weniger als Männer. Statistisch betrachtet arbeiten sie ab dem 25. Oktober daher umsonst bis zum Jahresschluss. Bundesweit liegt Tirol im hinteren Drittel, was die gleiche Bezahlung angeht. ÖGB und SPÖ Frauen drängen einmal mehr auf Gerechtigkeit.

