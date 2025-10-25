Brand in der Haller Altstadt: Mehrere Feuerwehren vor Ort

Ein großer Feuerwehreinsatz läuft aktuell in Hall. „Es brennt in einem Altstadthaus“, bestätigte die Leitstelle Tirol auf Nachfrage. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Hall, Heiligkreuz und Absam.

Kurz vor 10 Uhr war der Einsatz laut der Freiwilligen Feuerwehr Hall noch in vollem Gange. Die Lage sei komplex, da zwei Gebäude in der Altstadtgasse betroffen sein könnten. Ob es Verletzte gibt, war zunächst noch unklar. Weitere Infos folgen in Kürze. (TT.com)