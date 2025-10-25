Großeinsatz läuft

Brand in Haller Altstadt: Feuerwehren mit 70 Einsatzkräften vor Ort, Haus evakuiert

Auch die Rettung ist vor Ort, verletzt wurde aber niemand.
© ZOOM.TIROL
Klara Hürlimann

Von Klara Hürlimann

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561