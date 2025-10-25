Niemand verletzt

Stundenlanger Großeinsatz: „Brand aus“ in Haller Altstadt, Haus ist unbewohnbar

Auch die Rettung war vor Ort, verletzt wurde aber niemand.
Von 9 Uhr bis in den Nachmittag hinein beschäftigte am Samstag ein Brand in Hall die Feuerwehren. Die Ursache ist noch unklar.

