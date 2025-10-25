Haslachgalerie in Kals wird noch vor dem Winter für Verkehr freigegeben

Die 200 Meter lange Lawinenschutzgalerie auf der Kalser Straße kann dank günstiger Witterung und optimierter Bauabläufe bereits im Dezember eröffnet werden. Auch die Generalsanierung der Virgentalstraße wurde abgeschlossen.

Kals a. Gr., Prägraten a. Gr. – Schneller als geplant schreiten die Bauarbeiten an der Haslachgalerie in Kals am Großglockner voran. Die rund 200 Meter lange Schutzgalerie auf der L 26 Kalser Straße zwischen den Ortsteilen Oberpeischlach und Lesach ist bereits fertiggestellt. Derzeit laufen noch letzte Arbeiten an Leit- und Stützmauern. Die Betonarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein, wodurch die Galerie bereits im Dezember – und damit noch vor der Wintersaison – für den Verkehr freigegeben werden kann.

Früher Baustart dank mildem Winter

Der niederschlagsarme Winter 2024/2025 ermöglichte einen Baustart rund zwei Monate früher als üblich. Parallel zu den letzten Betonierarbeiten laufen bereits Abdichtungsarbeiten, Hinterfüllungen sowie die Herstellung der talseitigen Einschüttung. Im Galerieinneren werden Leitungen verlegt und die Vorarbeiten für die Straßenentwässerung durchgeführt. Zudem wird die Beleuchtung installiert und der Straßenunterbau hergestellt.

Der südliche Lawinenleitdamm mit 120 Metern Länge und zehn Metern Höhe ist bereits fertig, der nördliche Damm mit 110 Metern Länge und etwa sieben Metern Höhe steht kurz vor der Fertigstellung.

Verkehr während Bauphase kaum beeinträchtigt

Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts, hebt hervor, dass der Verkehr auf der L 26 während der gesamten Bauzeit nahezu uneingeschränkt fließen konnte: „Bei den noch ausstehenden Arbeiten kommt es kurzzeitig zu einer einspurigen Verkehrsführung mit Ampelregelung.“

Nach der Winterpause wird im Frühjahr 2026 im Bereich der bestehenden Straße ein Radweg angelegt. Zudem stehen dann noch letzte Rekultivierungsarbeiten an.

Beim Lokalaugenschein auf der L 24 Virgentalstraße (v.l.): Lukas Blaas (Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau, Land Tirol), LHStv Josef Geisler, Bürgermeister Gottfried Islitzer, Christian Molzer, Johannes Nemmert . © Land Tirol

Virgentalstraße ebenfalls saniert

Neben der Haslachgalerie wurde auch die L 24 Virgentalstraße im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger modernisiert. Im Abschnitt Replerbichler – zwischen den Kilometern 15,06 und 15,76 – erfolgte eine umfassende Sanierung mit Erneuerung der Steinmauern, des Straßenunterbaus, des Asphaltoberbaus sowie der Entwässerungseinrichtungen.

„Mit dieser Maßnahme konnte die Verkehrssicherheit im Virgental weiter verbessert und die Straße an die heutigen Anforderungen angepasst und damit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicherer gestaltet werden“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Geisler.

Fakten zur Haslachgalerie:

Standort: L 26 Kalser Straße, Gemeinde Kals am Großglockner

Länge: 200 Meter

Baubeginn: März 2025

Verkehrsfreigabe: Dezember 2025

Gesamtfertigstellung: Herbst 2026

Kosten: 9,8 Millionen Euro (Land Tirol)

Besonderheit: Bau parallel zur Bestandsstraße ohne Straßensperren

Fakten zur Generalsanierung Replerbichler: