Stachelige Schlafmützen: So kann man Igeln über den Winter helfen
Acht Jahre lang leitete Skupien die Wildtierauffangstation im Tierheim Mentlberg. Bis zu 400 Igel überwintern dort in der Saison.
© Axel Springer/TT/Jasmine Hrdina
Wenn man jetzt im Herbst noch auf einen Igel trifft, könnte es sein, dass er Hilfe braucht. Fütterung, Haltung und Auswilderung – Christina Skupien vom Tierheim Mentlberg erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, wie es richtig geht.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: So kann man Igeln über den Winter helfen
Kontakt:
Wildtierauffangstation Tierheim Mentlberg: Tel. 0660 237 68 40, Montag bis Sonntag, im Winter 8 bis 17 Uhr.
