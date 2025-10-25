🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Stachelige Schlafmützen: So kann man Igeln über den Winter helfen

Acht Jahre lang leitete Skupien die Wildtierauffangstation im Tierheim Mentlberg. Bis zu 400 Igel überwintern dort in der Saison.
© Axel Springer/TT/Jasmine Hrdina
Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Wenn man jetzt im Herbst noch auf einen Igel trifft, könnte es sein, dass er Hilfe braucht. Fütterung, Haltung und Auswilderung – Christina Skupien vom Tierheim Mentlberg erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, wie es richtig geht.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: So kann man Igeln über den Winter helfen

📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.

Kontakt:

Wildtierauffangstation Tierheim Mentlberg: Tel. 0660 237 68 40, Montag bis Sonntag, im Winter 8 bis 17 Uhr.

🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Sport, Essen, Routinen: Wie es gelingt, fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Im Herbst und Winter am Berg unterwegs: Worauf wir achten sollten

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Sauberkeitsfanat oder Dreckspatz: Wie viel Hygiene ist ideal?

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?

undefined

🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ängste, Zweifel, Schuldgefühle: Wie man Krisen in der Schwangerschaft bewältigt