Stockbruch und Ski verloren
Trotz Scheib-Sieg in Sölden tritt Tiroler ÖSV-Trainer Sprenger auf die Euphoriebremse
Nina Astner verlor im ersten Durchgang einen Stock, der andere brach. Am Ende konnte sie dennoch über ihr bestes Weltcupergebnis lächen.
© Hochschwarzer
Besser geht es eigentlich nicht: Julia Scheib sorgte in Sölden für einen Traumeinstand in die neue Wintersaison. Trainer Martin Sprenger sorgt sich dennoch. Hinter der Steirerin hatten einige Läuferinnen Probleme, darunter auch Tirolerinnen.