Stockbruch und Ski verloren

Trotz Scheib-Sieg in Sölden tritt Tiroler ÖSV-Trainer Sprenger auf die Euphoriebremse

Nina Astner verlor im ersten Durchgang einen Stock, der andere brach. Am Ende konnte sie dennoch über ihr bestes Weltcupergebnis lächen.
© Hochschwarzer
Sabine Hochschwarzer-Dampf

Besser geht es eigentlich nicht: Julia Scheib sorgte in Sölden für einen Traumeinstand in die neue Wintersaison. Trainer Martin Sprenger sorgt sich dennoch. Hinter der Steirerin hatten einige Läuferinnen Probleme, darunter auch Tirolerinnen.