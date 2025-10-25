Sechs Osttiroler Feuerwehrleute bestehen die „Feuerwehrmatura“
Telfs, Lienz – In Telfs fand kürzlich der Bewerb um um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold statt. Unter den 59 erfolgreichen Absolvent*innen befanden sich auch sechs Feuerwehrmänner aus Osttirol. Der Bewerb, der auch als „Feuerwehrmatura“ bezeichnet wird, prüft die Teilnehmer*innen in verschiedenen Disziplinen. Er gilt als eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Prüfungen innerhalb der Feuerwehrlaufbahn.
Dazu gehören das Formulieren und Geben von Befehlen, Berechnen – Ermitteln – Entscheiden, Formalexerzieren, Brandschutzplan, ein Fragenkatalog, Ausbildung in der Feuerwehr sowie Führungsverfahren. Für das Bestehen müssen alle Stationen mit einem positiven Ergebnis von mindestens 80 Prozent abgeschlossen werden.
Die erfolgreichen Teilnehmer aus Osttirol sind Patrik Pfurtscheller (Feuerwehr Dölsach), Stefan Blasisker (Feuerwehr Hopfgarten i. Def.), Stefan Jeller (Feuerwehr Tessenberg), Michael Pitterl (Feuerwehr Tessenberg), Markus Rogl (Feuerwehr Kals) und Thomas Hopfgartner (Feuerwehr Hopfgarten i. Def.).