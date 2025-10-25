Sechs Osttiroler Feuerwehrleute bestehen die „Feuerwehrmatura“

Telfs, Lienz – In Telfs fand kürzlich der Bewerb um um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold statt. Unter den 59 erfolgreichen Absolvent*innen befanden sich auch sechs Feuerwehrmänner aus Osttirol. Der Bewerb, der auch als „Feuerwehrmatura“ bezeichnet wird, prüft die Teilnehmer*innen in verschiedenen Disziplinen. Er gilt als eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Prüfungen innerhalb der Feuerwehrlaufbahn.