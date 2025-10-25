Snowboarder (17) stürzte am Hintertuxer Gletscher und war bewusstlos

Tux – Ein Jugendlicher musste am Samstag nach einem Sturz am Hintertuxer Gletscher mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Der 17-jährige Snowboarder war am Vormittag mit drei Freunden neben der blauen Piste Nr. 12 im freien Skiraum unterwegs.

„Dabei kam er aufgrund der Bodenbeschaffenheit zu Sturz und war kurze Zeit ohne Bewusstsein“, berichtet die Polizei. Zudem zog sich der Wintersportler Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)