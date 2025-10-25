Duo wollte 47-Jährigen in Innsbruck ausrauben: Ein Täter gefasst, einer auf der Flucht

Innsbruck – Ein mutmaßlicher Täter wurde nach einem versuchten Raub in Innsbruck gestellt, nach einem zweiten wird noch gefahndet. Gegen Mitternacht hatten die beiden einen 47-Jährigen auf der Straße angesprochen. Sie forderten Bargeld. Als der Mann es ihnen nicht geben wollte, stießen sie ihn zu Boden.