Opfer wehrte sich
Duo wollte 47-Jährigen in Innsbruck ausrauben: Ein Täter gefasst, einer auf der Flucht
Innsbruck – Ein mutmaßlicher Täter wurde nach einem versuchten Raub in Innsbruck gestellt, nach einem zweiten wird noch gefahndet. Gegen Mitternacht hatten die beiden einen 47-Jährigen auf der Straße angesprochen. Sie forderten Bargeld. Als der Mann es ihnen nicht geben wollte, stießen sie ihn zu Boden.
Das Duo versuchte, dem Opfer seinen Rucksack zu entreißen. Doch der 47-Jährige wehrte sich und die beiden Täter flohen ohne Beute. Der Tscheche erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen an einer Hand und im Gesicht.
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dabei wurde ein 52-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausfindig gemacht. (TT.com)