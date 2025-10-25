Das Schmankerl-Quiz
So ein Schmarrn! Wie gut kennt ihr die österreichische Küche?
Ist das original Wiener Schnitzel nun vom Schwein oder vom Kalb? Und was gehört eigentlich ins Fiaker Gulasch? Testet euer Wissen über die heimischen Spezialitäten und werdet Quiz-Champion.
Das große Essens-quiz zur Österreichischen Küche
Wie gut kennen Sie sich mit den heimischen Gerichten aus – als Koch und/oder als Gourmet? Finden Sie es heraus und werden Sie Quiz-Champion.
Frage 1 von 15:
Welche Hochkultur kannte schon Palatschinken?
