Traditioneller Fixpunkt in Innsbruck: Das war der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz

Am Samstagabend wurde traditionell der „Große Zapfenstreich“ am Innsbrucker Landhausplatz abgehalten. Auch heuer wurde er von der Militärmusik Tirol durchgeführt und von Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände begleitet.

Innsbruck – Am Abend vor dem Nationalfeiertag, an dem unter anderem der Flughafen und das Landhaus zum Tag der offenen Tür laden, blickte das offizielle Tirol ebenfalls schon auf den Platz vor dem Landhaus. Beim traditionellen Zapfenstreich durch das Österreichische Bundesheer in Innsbruck erinnerte LH Anton Mattle (VP) in seiner Ansprache an die Wiedererrichtung der Republik. „Vor 80 Jahren wurde der Grundstein für den heutigen Wohlstand gelegt“, ­sagte Mattle.

Er dankte den Nachkriegsgenerationen für ihren Einsatz. „Sie haben ihr Versprechen von einer besseren Zukunft eingehalten. Noch nie in der Geschichte Österreichs ging es so vielen Menschen so gut wie heute“, betonte der Landeshauptmann am Vorabend des Nationalfeiertags und erinnerte auch daran, dafür heutzutage „dankbar“ zu sein. (TT)

📽️ Video | Der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz