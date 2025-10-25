🔴 Jetzt im Livestream

Traditioneller Fixpunkt in Innsbruck: Der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz

Am Vorabend des Nationalfeiertags wird traditionell der „Große Zapfenstreich“ am Innsbrucker Landhausplatz abgehalten. Auch heuer wird er von der Militärmusik Tirol durchgeführt und von Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände begleitet. Beginn ist um 19 Uhr.

