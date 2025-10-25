Kaunertal bei „Tirol radelt“ wieder ganz vorne dabei

Obwohl der Tiroler Rekord aus dem Vorjahr knapp verpasst wurde, erreichte das Bundesland im österreichweiten Vergleich den dritten Gesamtrang hinter Vorarlberg und Oberösterreich.

Innsbruck – Bei der Mitmachaktion „Tirol radelt“ haben mehr als 7000 Teilnehmende zwischen März und September beeindruckende Leistungen erbracht. Gemeinsam legten sie über sechs Millionen Fahrradkilometer zurück, was umgerechnet mehr als 152 Erdumrundungen entspricht.

Obwohl der Tiroler Rekord aus dem Vorjahr knapp verpasst wurde, erreichte das Bundesland im österreichweiten Vergleich den dritten Gesamtrang hinter Vorarlberg und Oberösterreich. Am Donnerstagabend wurden die aktivsten Gemeinden, Betriebe und Vereine von Umwelt- und Mobilitätslandesrat René Zumtobel und dem Klimabündnis-Team ausgezeichnet.

Kaunertal erneut vorne mit dabei

Wie bereits in den Vorjahren dominierte die Gemeinde Kaunertal bei den einwohnermäßig kleinsten Gemeinden. Jede fünfte Person aus der Gemeinde beteiligte sich an der Aktion. Besonders erfolgreich war die Kinderkrippe und der Kindergarten Pfiffikus aus dem Kaunertal, wo alle Mitarbeitenden teilnahmen. Dies brachte den Pädagog*innen den ersten Platz in der Kategorie der Neueinsteiger*innen ein. Der Ski Club Kaunertal erreichte den dritten Platz in der Vereinswertung.

Engagement für nachhaltige Mobilität

Die von Kabarettist Markus Koschuh moderierte Auszeichnungsfeier bot Klimabündnis-Obmann Landesrat René Zumtobel die Gelegenheit, den überwiegend ehrenamtlichen Unterstützer*innen zu danken: „Radfahren war in Tirol bei Sportbegeisterten schon immer beliebt, mich freut es, dass das Fahrrad in seinen unterschiedlichen Formen mittlerweile für viele Menschen in Tirol zu einer Alternative zum Auto geworden ist. Das reduziert den motorisierten Individualverkehr, tut dem Klima gut und ist auch gut für die Gesundheit. Gratulation an alle, die heuer wieder dabei waren!“

Hauptpreise für engagierte Radler*innen

Das Klimabündnis verloste neben zahlreichen kleineren Preisen auch attraktive Hauptgewinne. Ein Bio-Hotel-Gutschein im Wert von 1000 Euro ging an den Trentiner Armando Di Campli, während Helmut Häcker aus Kundl, der über seinen Arbeitgeber Novartis zur Aktion fand, einen 700-Euro-Gutschein für den Bikepalast Volders gewann. Ein Schüler des BRG Landeck freute sich über einen 300-Euro-Gutschein für den „Schoolbiker“.