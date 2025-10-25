Bisher wenig Interesse

Erst drei Jagdkarten verkauft, aber: „Wir wollen im Kaisertal keine VIP-Promi-Jagden“

Im Revier der Stadt Kufstein schießt derzeit vor allem der Berufsjäger das Wild.
© APA/Gindl
Von Wolfgang Otter

Seit April bewirtschaftet die Stadt Kufstein das Jagdrevier im Kaisertal selbst. Die Kosten sollen über die Jagdkarten abgedeckt werden. Kein leichtes Vorhaben, bislang wurden erst drei Karten ausgegeben. Referent Thimo Fiesel bleibt zuversichtlich: „In drei Jahren erreichen wir die Kostendeckung!“

