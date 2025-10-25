Heimsieg in der HLA
Schwazer Handballer feiern wichtigen Sieg gegen Tabellen-Schlusslicht
Die Schwazer Handballer (mit Michael Mikovez) setzten sich durch.
© gepa/Vulic
Mit einem 38:35 gegen Hollabrunn fuhren die Schwazer am Samstag einen wichtigen Sieg in der HLA-Meisterliga ein.
Die Schwazer konnten am Samstagabend in der Handball Liga Austria einen wichtigen Pflichtsieg feiern. Gegen Tabellen-Schlusslicht Hollabrunn feierten die Silberstädter ein 38:35 (19:20). Bester Werfer der Gastgeber war Erhard Benjamin mit acht Treffern. Das nächste HLA-Spiel steht am 7. November an, wenn die Schwazer das Team aus Graz empfangen. (tt.com)