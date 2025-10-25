Heimsieg gegen Villach: Innsbrucker Haie nutzten ihre Chancen

Der HC Innsbruck ließ beim Heim-Doppel dem 1:4 gegen Bozen einen hart erkämpften 2:1-Erfolg über Villach folgen. Es war auch ein Sieg des Willens.

Innsbruck – Die Gefahr, nach dem Heim-Doppel gegen die Spitzenteams aus Bozen und Villach ohne Punkt dazustehen, war gegeben. Auch weil der HC Innsbruck am Freitag beim 1:4 gegen den Tabellendritten aus Südtirol einmal mehr an der mangelnden Chancenverwertung scheiterte. Das war beim letzten Gastspiel in Villach schon genauso. Am Samstagabend zeigte die Truppe von Headcoach Ryan Kinasewich gegen die Villacher Adler aber nicht nur Moral, sondern auch Effizienz.