Heimsieg gegen Villach: Innsbrucker Haie nutzten ihre Chancen
Der HC Innsbruck ließ beim Heim-Doppel dem 1:4 gegen Bozen einen hart erkämpften 2:1-Erfolg über Villach folgen. Es war auch ein Sieg des Willens.
Innsbruck – Die Gefahr, nach dem Heim-Doppel gegen die Spitzenteams aus Bozen und Villach ohne Punkt dazustehen, war gegeben. Auch weil der HC Innsbruck am Freitag beim 1:4 gegen den Tabellendritten aus Südtirol einmal mehr an der mangelnden Chancenverwertung scheiterte. Das war beim letzten Gastspiel in Villach schon genauso. Am Samstagabend zeigte die Truppe von Headcoach Ryan Kinasewich gegen die Villacher Adler aber nicht nur Moral, sondern auch Effizienz.
Und so hieß es nach dem ersten Drittel dank Treffern von Owre (14.) und Corbeil (18.) 2:0. Nach einem ereignisarmen zweiten Abschnitt spitzte es sich im Finish zu. Erst recht als Maxa in der 44. Minute verkürzte und Villach im Finish auf den Ausgleich drängte. Doch die HCI-Verteidigung hielt diesmal dicht.